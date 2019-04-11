Экс-президент Перу Кучински сдался властям после выдачи ордера на его задержание

Бывший президент Перу Педро Пабло Кучински (2016-2018), являющийся фигурантом уголовного дела о коррупции, добровольно сдался властям после того, как суд в Лиме принял решение о его задержании.

Об этом в среду сообщает агентство Reuters, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Также суд распорядился поместить в камеру предварительного заключения секретаря экс-президента Глорию Кисич Вагнер и его водителя Хосе Луиса Бернаола. В их домах будут проведены обыски. Согласно постановлению, Кучински должен быть заключен под стражу сроком на 10 дней.

В конце 2017 года стало известно, что с 2004 по 2013 год бразильская строительная корпорация Odebrecht перевела фирмам, связанным с Кучински (в этот период он был министром экономики и премьер-министром), около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". Политик отвергает выдвинутые против него обвинения в получении взяток.

В марте 2018 года Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял отставку Кучински с поста главы государства. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте президента в связи с делом Odebrecht. В должность главы государства вступил Мартин Вискарра, который в администрации Кучински был первым вице-президентом.