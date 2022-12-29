Экс-президент Перу Кастильо назвал обвинения против него политической местью

Смещенный с поста президента Перу Педро Кастильо назвал в среду политической местью выдвинутые против него обвинения в организации мятежа.
"Это несправедливое превентивное заключение, которое было применено ко мне, только поляризовало ситуацию в нашей стране. Все, что делается против меня, и весь этот процесс - это не что иное, как политическая месть", - приводит его слова агентство EFE.
Кастильо также возложил ответственность за жертвы в ходе протестов на нынешние власти. "Я должен сказать, что именно нынешнее правительство взяло в руки оружие, чтобы лишить жизни более 30 перуанцев", - отметил он.