​Экс-президент Панамы признан невиновным

Верховный суд Панамы снял все обвинения с бывшего президента страны Рикардо Мартинелли.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, суд постановил немедленно освободить его из-под стражи.

По данным агентства, решение о невиновности Мартинелли было принято единогласно. Как сообщило агентство Reuters, прокуроры "не смогли доказать его виновность", и у судей " возникли сомнения [в предъявленных обвинениях]".

Рикардо Мартинелли занимал пост президента Панамы с 2009 по 2014 год. Он покинул страну в конце января 2015 года, а в июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос об экстрадиции политика.