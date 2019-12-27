Экс-президент Пакистана подал апелляцию на смертный приговор

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф подал апелляцию на вердикт по делу о государственной измене в Высокий суд Лахора, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Специальный суд быстро и поспешно завершил дело (против бывшего президента Пакистана о государственной измене - ред.) в то время, как оно было далеко от завершения", - говорится в петиции, подготовленной адвокатом П.Мушаррафа Азаром Сиддики.

В документе отмечается, что решение содержало "ряд спорных вопросов и противоречивых заявлений".

"Специальный суд объявил о назначении смертного приговора без допроса обвиняемых, что предусмотрено разделом 342 Уголовно-процессуального кодекса. Уголовный процесс не может быть просто завершен без соблюдения этого обязательного юридического требования", - указывается в петиции.

Напомним, что 17 декабря специальный суд Пакистана приговорил П.Мушаррафа, находящегося сейчас в ОАЭ, к смертной казни по делу о государственной измене.