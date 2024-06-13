Экс-президент Монголии баллотируется в парламент страны по одномандатному округу

Бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга стал кандидатом в депутаты Великого государственного хурала (парламента) страны от оппозиционной Демократической партии по одномандатному округу.

Бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга стал кандидатом в депутаты Великого государственного хурала (парламента) страны от оппозиционной Демократической партии по одномандатному округу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"По решению нашего руководства пятый президент Монголии, чемпион мира по самбо Халтмаагийн Баттулга баллотируется не в партийном списке, а борется по одномандатному избирательному округу номер 4, куда входят Хубсугульский, Булганский и Орхонский аймаки", - сообщили в пресс-центре демократической партии.

Халтмаагийн Баттулга является чемпионом мира по самбо 1983 года. В 1990-е годы успешно занимался бизнесом в разных сферах и стал одним из миллиардеров Монголии. С 2008 по 2012 год занимал пост министра дорожно-транспортного развития. В 2012 году стал министром сельского хозяйства и легкой промышленности. В 2017 году выиграл выборы президента от Демократической партии. Баллотироваться снова в 2021 году он не смог из-за конституционной реформы, по которой глава государства избирается только на один срок.