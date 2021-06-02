Экс-президент Мексики Фелипе Кальдерон заразился коронавирусом

Фелипе Кальдерон, занимавший пост президента Мексики с 2006 по 2012 год, заразился коронавирусом.

Фелипе Кальдерон, занимавший пост президента Мексики с 2006 по 2012 год, заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление политик разместил в Twitter.

"Информирую вас о том, что я сдал анализ на наличие ковида, его результат оказался положительным, - говорится в записи. - К счастью, симптомы легкие, я чувствую себя хорошо, нахожусь в изоляции". 58-летний экс-президент также призвал соотечественников идти голосовать на выборах в нижнюю палату федерального парламента и местные органы власти 6 июня.

Согласно примерным оценкам Минздрава, с февраля 2020 года коронавирусом в Мексике заразились 2,6 млн человек, из них 18,1 тыс. - в последние 14 дней. Умерли 227 840 инфицированных пациентов, 1,93 млн выздоровели. Темпы распространения коронавируса сокращаются со второй половины января.