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Экс-президент Мексики Фелипе Кальдерон заразился коронавирусом

Экс-президент Мексики Фелипе Кальдерон заразился коронавирусом Фелипе Кальдерон, занимавший пост президента Мексики с 2006 по 2012 год, заразился коронавирусом.
Другие страны
2 июня 2021 г. 07:21
Экс-президент Мексики Фелипе Кальдерон заразился коронавирусом
Фелипе Кальдерон

Фелипе Кальдерон, занимавший пост президента Мексики с 2006 по 2012 год, заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление политик разместил в Twitter.

"Информирую вас о том, что я сдал анализ на наличие ковида, его результат оказался положительным, - говорится в записи. - К счастью, симптомы легкие, я чувствую себя хорошо, нахожусь в изоляции". 58-летний экс-президент также призвал соотечественников идти голосовать на выборах в нижнюю палату федерального парламента и местные органы власти 6 июня.

Согласно примерным оценкам Минздрава, с февраля 2020 года коронавирусом в Мексике заразились 2,6 млн человек, из них 18,1 тыс. - в последние 14 дней. Умерли 227 840 инфицированных пациентов, 1,93 млн выздоровели. Темпы распространения коронавируса сокращаются со второй половины января.

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