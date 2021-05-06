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Экс-президент Мальдив пострадал при взрыве 

Экс-президент Мальдив пострадал при взрыве  Спикер парламента Мальдив, экс-президент страны Мохамед Нашид пострадал в результате взрыва в столице островного государства, об этом сообщает местная полиция.
Другие страны
6 мая 2021 г. 21:13
Экс-президент Мальдив пострадал при взрыве 
Мохамед Нашид

Спикер парламента Мальдив, экс-президент страны Мохамед Нашид пострадал в результате взрыва в столице островного государства, об этом сообщает местная полиция.

Как передает Report, в аккаунте ведомства в Twitter сообщается, что Нашид госпитализирован и получает необходимое лечение.

На месте ЧП работают представители правоохранительных органов. Стражи порядка призывают местных жителей пока не посещать район, где прогремел взрыв.

Издание Sun Online отмечает, что инцидент произошел недалеко от дома экс-президента. Вместе с Нашидом пострадал один из его охранников и свидетель ЧП, который является гражданином другого государства.

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