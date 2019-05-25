Экс-президент Кыргызстана сложил с себя полномочия лидера партии

Экс-президент Алмазбек Атамбаев в субботу сложил с себя полномочия лидера Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

"Решение о прекращении деятельности Атамбаева на посту председателя партии принято 25 мая во время заседания политсовета", - отметила Жолдубаева.

Как заверила представитель СДПК, Атамбаев ушел с поста председателя партии в связи с вступлением в стране в силу нового закона "О гарантиях деятельности президента", который запрещает бывшим руководителям государства занимать государственные или политические должности. В противном случае они будут лишены неприкосновенности.