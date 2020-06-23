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Экс-президент Кыргызстана приговорен к 11 годам лишения свободы

Экс-президент Кыргызстана приговорен к 11 годам лишения свободы

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили во вторник к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. 

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

"Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы", - сказал Слесарев. По его словам, судьи также приняли решение конфисковать принадлежащее бывшему президенту имущество.

Как заверил адвокат, сторона защиты считает данный приговор несправедливым и в ближайшее время намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции. Ранее прокуроры в ходе прений предлагали суду приговорить Атамбаева к 15 годам заключения.

Экс-глава государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес и считает данный судебный процесс политическим преследованием, признан судьями виновным по статье "Коррупция" УК Кыргызстана. В частности, суд посчитал, что Атамбаев имеет отношение к незаконному освобождению из исправительной колонии в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

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