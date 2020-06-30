​Экс-президент Кыргызстана переведен из СИЗО в больницу

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев переведен из следственного изолятора (СИЗО) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в больницу в связи с диагностированием у него двухсторонней пневмонии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник пресс-центр ГКНБ.

"Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него были взяты анализы на COVID-19, по итогам которых у него был выявлен отрицательный результат. В тот же день был проведен онлайн-консилиум врачей, после чего поставлен диагноз "внебольничная двухсторонняя пневмония", - говорится в сообщении. Медиками было принято решение о переводе бывшего президента "в больницу на стационарное лечение".

Как отмечает ГКНБ, за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали ему "бумаги и предметы". В пресс-центре также утверждают, что у одного из адвокатов экс-президента "выявлены отдельные симптомы вирусной инфекции". "СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме, строго соблюдаются все необходимые требования республиканского штаба по коронавирусу", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что Атамбаев 23 июня судом Первомайского района Бишкека был признан виновным по статье "Коррупция" Уголовного кодекса Кыргызстана и приговорен к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.