​Экс-президент Израиля срочно госпитализирован

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Бывший президент Израиля Шимон Перес был срочно госпитализирован в больничный центр Тель Ха-Шомер утром 14 января, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

По сообщению больницы, у Переса сильные боли в груди.

Шимону Пересу - 92 года. Он является известнейшим из ныне живущих израильских политиков. Перес за свою долгую карьеру был депутатом Кнессета, министром иностранных дел, министром финансов, министром обороны и президентом Израиля.