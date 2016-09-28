Государственная церемония прощания c Шимоном Пересом состоится 29 сентября

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Государственная церемония прощания cо скончавшимся в возрасте 93 лет бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом состоится 29 сентября, а похороны - 30 сентября. Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Перес скончался сегодня на 94-м году жизни. Он был доставлен 13 сентября в палату интенсивной терапии медицинского центра "Тель ха-Шомер" после того, как сообщил лечащему врачу, что чувствует слабость. Компьютерная томография показала кровоизлияние в мозг.

Накануне похорон Шимона Переса аэропорт Бен-Гурион переводится на особый режим работы .

Управление аэропортами Израиля сообщило, что завершается подготовка к приему глав государств, журналистов и гостей, которые прибудут в Израиль для участия в похоронах девятого президента Израиля Шимона Переса. "28 сентября будет издано специальное распоряжение, переводящее режим работы аэропорта Бен-Гурион и диспетчерской службы в особый режим работы, - говорится в сообщении Управления. – Объявлена всеобщая мобилизация сотрудников аэропорта и Управления".