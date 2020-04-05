​Экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас скончался в США

Бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас скончался в США в возрасте 76 лет, сообщают местные СМИ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, политические деятели страны в соцсетях выражают соболезнования семье экс-президента.

Кальехас скончался в субботу в одной из больниц Атланты, причиной смерти стала остановка сердца, сообщает издание Tribuna. В течение двух лет экс-президент боролся с лейкемией.

Политические деятели Гондураса выразили соболезнования по поводу смерти Кальехаса, в их числе действующий президент страны Хуан Орландо Эрнандес.

"Мы испытываем огромное сожаление по поводу смерти бывшего президента Рафаэля Леонардо Кальехаса, я выражаю соболезнования его супруге Норме Регине Кальехас, детям и внукам", - заявил Эрнандес в социальной сети Twitter.

Рафаэль Леонардо Кальехас Ромеро являлся президентом Гондураса с 1990 по 1994 годы. Впоследствии его обвинили в коррупции и злоупотреблении властью во время пребывания на президентском посту, однако Верховный суд Гондураса оправдал его. Кальехас до 2015 года долгое время являлся главой Федерации футбола Гондураса, но лишился этого поста в связи с делом о коррупции в ФИФА. Соответствующие обвинения ему были предъявлены федеральным судом США, а в 2016 году он признал себя виновным в посредничестве при передаче взятки и был пожизненно отстранен ФИФА от любой связанной с футболом деятельности. В США приговор по его делу планировалось вынести 5 мая.