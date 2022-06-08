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Экс-президент Франции Олланд и актриса Жюли Гайе вступили в брак

Экс-президент Франции Олланд и актриса Жюли Гайе вступили в брак Бывший президент Франции Франсуа Олланд вступил в брак с киноактрисой Жюли Гайе в городе Тюль (юго-запад страны), где долго был мэром.
Другие страны
8 июня 2022 г. 12:19
Экс-президент Франции Олланд и актриса Жюли Гайе вступили в брак

Бывший президент Франции Франсуа Олланд вступил в брак с киноактрисой Жюли Гайе в городе Тюль (юго-запад страны), где долго был мэром.

Как передает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду радиостанция France Info.

Церемонию бракосочетания провел преемник Олланда на посту главы муниципалитета Бернар Комб. Как указывает радиостанция, это первый официальный брак 67-летнего экс-президента. Его союз с предыдущей спутницей - журналисткой Валери Триервейлер - распался восемь лет назад после раскрытия их романа с Гайе.

Олланд находился на посту президента с 2012 по 2017 год. В Елисейском дворце его сменил Эмманюэль Макрон.

У Олланда четверо детей, рожденных в союзе с его соратницей по Социалистической партии Франции Сеголен Руаяль, с которой они не вступали в брак.

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Версия на азербайджанском языке Fransua Olland aktrisa Jüli Qaye ilə ailə qurub

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