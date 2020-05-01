​Экс-президент Эквадора обжаловал приговор трибунала

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа подал апелляцию на судебный приговор, согласно которому он был осужден на восемь лет тюремного заключения по обвинению в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил адвокат политика Фаусто Харрин.

Напомним, что Корреа в начале апреля был заочно осужден трибуналом Верховного суда Эквадора. Он также лишен права заниматься политической деятельностью в течение 25 лет. Аналогичный приговор - восемь лет лишения свободы - был вынесен бывшему вице-президенту Хорхе Гласу. Кроме них были осуждены еще 16 фигурантов, экс-чиновники из правительства Корреа и сотрудники частных компаний.

"Мы подали апелляцию на приговор, а также ходатайство по поводу его расширения и уточнения", - заявил адвокат Корреа журналистам.