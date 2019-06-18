​Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер от сердечного приступа

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в результате сердечного приступа.

Об этом сообщает египетское государственное телевидение со ссылкой на источники в медицинских кругах, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По их словам, Мурси страдал доброкачественной опухолью, ему регулярно оказывалась медицинская помощь.

Мурси умер во время заседания суда по делу о шпионаже, на котором экс-глава государства проходил главным обвиняемым. Ему было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент экс-президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание.