Экс-президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу

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Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Египта Хосни Мубарак покинул военный госпиталь в районе Маади в Каире и вернулся домой.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Йоум7" со ссылкой на источники, близкие к семье экс-президента.

По информации издания, Мубарака доставили в дом в районе Гелиполис на специально оборудованном медицинском автомобиле, его сопровождали сын Гамаль и супруга Сюзан Сабет. Дом также оборудован медтехникой, говорится в сообщении.