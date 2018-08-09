Экс-президент Чили может стать верховным комиссаром ООН по правам человека

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует назначить бывшего президента Чили Мишель Бачелет на пост верховного комиссара по правам человека.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом говорится на сайте ООН.

Бачелет занимала должность президента Чили два срока: с 2006 по 2010 год и с 2014 по 2018 год. Кроме этого у неё есть опыт работы в ООН, с 2010 по 2013 год она занимала пост исполнительного директора структуры "ООН-Женщины".