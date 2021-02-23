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Экс-президент Чехии заразился коронавирусом

Экс-президент Чехии заразился коронавирусом Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заразился коронавирусом.
Другие страны
23 февраля 2021 г. 22:04
Экс-президент Чехии заразился коронавирусом
Вацлав Клаус

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журналистам его помощник Петер Мацинка.

"Господин Клаус получил положительный результат теста на коронавирус, - отметил Мацинка. - Он (Клаус) в течение получаса обследовался на предмет диагноза COVID-19 в Центральном военном госпитале в Праге. Лечение ему будет проводиться амбулаторно".

Клаус, которому 19 июня должно исполниться 80 лет, считает, что необходимо добиться возникновения коллективного иммунитета к коронавирусу, и отказывается использовать медицинские маски. За их отсутствие на общественных мероприятиях ему были выписаны два штрафа. Чешский экс-президент также категорически отвергает вакцинацию.

Напомним, что Клаус занимал пост президента с 2003 по 2013 год.

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