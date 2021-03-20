Экс-президент Чехии потребовал отменить меры против коронавируса

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус (2003-2013 годы) потребовал отменить в стране жесткие ограничительные меры, введенные в рамках борьбы против коронавируса, так как они ограничивают права и свободы жителей

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус (2003-2013 годы) потребовал отменить в стране жесткие ограничительные меры, введенные в рамках борьбы против коронавируса, так как они ограничивают права и свободы жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал 20 марта от имени "недовольных граждан республики".

"Мы, граждане Чехии, выражаем глубокое недовольство положением в нашей стране, - отмечается в документе. - Уже год мы живем в условиях жестких ограничений, карантина и локдауна, которые принесли нам только разногласия, но ни в коем случае не устранили эпидемию. Несмотря на все введенные правительством меры, наша республика остается одним из наиболее пострадавших от (вызываемого коронавирусом заболевания) COVID-19 государством с наибольшим (в пересчете на 100 тыс. жителей) числом жертв. Наши основные гражданские права и свободы были на длительное время, если, боюсь, не насовсем, ограничены".

Клаус всю ответственность за возникшие в Чехии проблемы возложил на кабинет министров премьера Андрея Бабиша, проводящего, по его мнению, "катастрофическую (для жителей республики) правительственную политику". Она, как отметил Клаус, "привела к фактической ликвидации некоторых отраслей (экономики) и большого числа предпринимателей, огромным финансовым потерям в бизнес-сфере, нарушениям всей системы (национального) образования, а также полному расстройству общественных финансов". Ее следствием стало ухудшение здоровья граждан и их длительная изоляция, считает бывший глава государства.

Экс-президент призвал политические субъекты республики, выступающие против введенных властями социальных ограничений, объединиться перед предстоящими 8 и 9 октября текущего года выборами в нижнюю палату парламента Чехии. Так они могут значительно повысить свои шансы на победу, после которой изменят ошибочную, по словам Клауса, государственную политику.

Клаус является сторонником теории возникновения коллективного иммунитета к коронавирусу. Он отказывается делать прививку от вызываемого им заболевания и носить медицинские маски в общественных местах, за что был несколько раз оштрафован властями. Отказ от использования средств защиты органов дыхания от вируса политик характеризует как выражение гражданского протеста против ограничительных мер.

Бывшему главе государства 19 июня должно исполниться 80 лет. Он занимал пост президента Чехии с 2003 по 2013 год.