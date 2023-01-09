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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в США

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в США Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару помещен в одну из американских больниц.
Другие страны
9 января 2023 г. 22:30
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в США

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару помещен в одну из американских больниц.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник газета Globo со ссылкой на свои источники.

По данным издания, сейчас бывший глава государства находится в больнице AdventHealth Celebration города Орландо (штат Флорида). У него "диагностированы боли в брюшной области". Как предполагают журналисты, проблемы экс-президента могут быть вызваны нанесенным ему в 2018 году ножевым ранением. В начале прошлого года политик проходил лечение в связи с этой проблемой.

8 января сторонники Болсонару, не признающие результатов октябрьских президентских выборов, устроили столкновения с полицией и прорвались в здания Национального конгресса (парламента), президентского дворца и Федерального верховного суда. Согласно предварительным данным, в беспорядках участвовали около 5 тыс. человек. Для их разгона силовики использовали дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом, задержаны более 400 человек.

Вступивший в должность президента Бразилии 1 января социалист Луис Инасиу Лула да Силва вместе с главами законодательной и судебной ветвей власти отверг "попытку госпереворота" и призвал население избегать участия в насильственных акциях. В конце декабря 2022 года Болсонару уехал в США.

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