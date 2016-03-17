 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Экс-президент Бразилии Лула станет главой администрации Русеф

    Бывший президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва станет главой администрации нынешнего лидера страны

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва станет главой администрации нынешнего лидера страны Дилмы Русеф, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Теперь Лула защищен от потенциального уголовного преследования федеральным судьей в рамках расследования масштабного коррупционного скандала, которое прозвали "Операция Автомойка".

    По бразильскому законодательству члены правительства могут предстать лишь перед Верховным судом.

    Две недели назад Лула был вызван на допрос по подозрению в отмывании денег.

    Он утверждает, что расследование в отношении него призвано помешать ему снова баллотироваться в президенты в 2018 году.

    Ожидается, что в должности главы администрации Лула поможет предотвратить процедуру импичмента президента Русеф, которую обвиняют в сокрытии растущего бюджетного дефицита Бразилии.

    По мнению аналитиков, Дилма Русеф надеется, что Лула воспользуется своим политическим опытом и влиянием на членов Конгресса и не допустит импичмента.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi