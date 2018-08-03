Экс-президент Армении Кочарян отказался давать показания

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя, отказался давать показания по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян.

"Господин Кочарян отказался давать показания, не участвовал в иных следственных действиях и покинул комнату, где проводились следственные действия", — заявил Хачатрян в эфире Общественного телевидения Армении.