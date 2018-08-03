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    Экс-президент Армении Кочарян отказался давать показания

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя, отказался давать показания по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян.

    "Господин Кочарян отказался давать показания, не участвовал в иных следственных действиях и покинул комнату, где проводились следственные действия", — заявил Хачатрян в эфире Общественного телевидения Армении.

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