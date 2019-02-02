Экс-президент Аргентины намерена вновь баллотироваться на этот пост

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сенатор и бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер намерена вновь баллотироваться на пост главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Reuters.

Источник агентства сообщил, что она намерена выдвинуть свою кандидатуру, так как "у нее нет другого выбора". Представитель партии "Фронт за победу", которую возглавляет Киршнер, не подтвердил намерение бывшей главы государства вступить в президентскую гонку, отметив при этом, что любое правительство, образованное ее фракцией, будет стремиться повысить покупательную способность рабочего класса, чтобы поддержать внутренний рынок.

Отмечается, что в случае, если Киршнер решит баллотироваться на пост президента, она, вероятно, станет основным конкурентом нынешнего главы государства Маурисио Макри, который столкнулся с сильной критикой из-за инфляции и упадка экономики. М.Макри в ноябре уже подтвердил намерение баллотироваться на второй срок.

Президентские выборы пройдут в Аргентине в октябре.

Напомним, что Кристина Фернандес де Киршнер возглавляла Аргентину в период 2007-2015 годов, с 2010 года возглавляет альянс "Фронт за победу". В настоящее время Киршнер является фигурантом ряда судебных разбирательств. Сама Киршнер считает себя жертвой политического преследования.