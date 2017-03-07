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    Экс-президент Аргентины Киршнер отвергла все обвинения в коррупции

    Я являюсь жертвой беспрецедентного юридического и медийного преследования

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер во вторник отвергла все предъявленные ей обвинения в коррупции.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, она предстала перед судом в Буэнос-Айресе, где дала письменные показания по так называемому делу Los Sauces.

    "Я являюсь жертвой беспрецедентного юридического и медийного преследования", - заявила Киршнер.

    Экс-глава государства (2007-2015 годы) подозревается вместе с ее детьми и рядом предпринимателей в причастности к схеме отмывания денег через семейное предприятие Los Sauces.

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