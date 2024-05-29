Экс-премьеру Таиланда предъявили обвинения в оскорблении монархии

Генеральная прокуратура Таиланда приняла решение предъявить бывшему премьер-министру Таксину Чинавату обвинения в оскорблении таиландской монархии и размещении оскорбительного для монархии контента в интернете.

Генеральная прокуратура Таиланда приняла решение предъявить бывшему премьер-министру Таксину Чинавату обвинения в оскорблении таиландской монархии и размещении оскорбительного для монархии контента в интернете.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в среду на брифинге в Бангкоке официальный представитель генпрокуратуры Прают Пхетчаракхун.

"Генеральный прокурор Амнат Четчаренрак принял в понедельник 27 мая решение о предъявлении бывшему премьер-министру Таксину Чинавату обвинений по двум эпизодам оскорбления королевского величия в соответствии с результатами полицейского расследования в отношении бывшего премьер-министра", - заявил он.