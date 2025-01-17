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Экс-премьера Пакистана приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинению в коррупции

Экс-премьера Пакистана приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинению в коррупции Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.
Другие страны
17 января 2025 г. 13:00
Экс-премьера Пакистана приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинению в коррупции

Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Жена политика Бушра Биби по тому же обвинению получила семь лет тюрьмы и была арестована в зале судебного заседания, проходившего в тюрьме Адила. Оба осужденных также приговорены к крупному штрафу, неуплата которого грозит им дополнительным тюремным сроком в шесть месяцев.

Имран Хан и его жена осуждены за получение в 2018 году участков земли в качестве взятки и легализацию незаконных доходов в период управления ими благотворительным фондом Al-Qadir Trust, который, по утверждению стороны обвинения, служил прикрытием для незаконной деятельности осужденных.

Имран Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Он был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему в парламенте вотума недоверия. С 2023 года политик отбывает 14-летнее тюремное заключение по приговору о продаже иностранных подарков из государственного хранилища ценностей.

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