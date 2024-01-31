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Экс-премьера Пакистана дополнительно приговорили к 14 годам заключения за коррупцию

Экс-премьера Пакистана дополнительно приговорили к 14 годам заключения за коррупцию Бывший премьер-министр Пакистана Имрана Хан приговорен еще к 14 годам тюремного заключения за коррупцию.
Другие страны
31 января 2024 г. 09:30
Экс-премьера Пакистана дополнительно приговорили к 14 годам заключения за коррупцию

Бывший премьер-министр Пакистана Имрана Хан приговорен еще к 14 годам тюремного заключения за коррупцию и продажу иностранных подарков.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn.

Его жена Бушра Биби также приговорена к 14 годам тюрьмы. Помимо тюремного срока, супружеская пара по решению суда не имеет права занимать какие-либо государственные должности в течение десяти лет. Также суд оштрафовал каждого на 787 млн рупий.

Издание отмечает, что приговор вынесен за восемь дней до всеобщих выборов - 8 февраля.

Отметим, что вчера стало известно о том, что его и экс-главу МИД Шаха Махмуда Куреши приговорили к 10 годам заключения по делу о разглашении гостайны.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Экс-глава правительства был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия.

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Версия на английском языке Former Pakistani PM, his wife jailed for 14 years
Версия на азербайджанском языке İmran Xan korrupsiyada ittiham olunaraq daha 14 il azadlıqdan məhrum edilib

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