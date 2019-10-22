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Экс-премьера Пакистана экстренно доставили в больницу

Экс-премьера Пакистана экстренно доставили в больницу
​Бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, осуждённого по делу о коррупции, в экстренном порядке доставили из тюрьмы в больницу

Бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, осуждённого на десять лет по делу о коррупции, в экстренном порядке доставили из тюрьмы в больницу из-за повышенного уровня тромбоцитов в крови, передает Report со ссылкой на RT.

По словам врача экс-премьера Аднана Малика, Н.Шарифа госпитализировали вечером 21 октября.

Изначально медики подозревали у него лихорадку денге, однако впоследствии пришли к выводу, что ухудшение показателей крови связано с принимаемыми Н.Шарифом лекарствами.

Отметим, что накануне был арестован зять бывшего премьер-министра, который обвинил власти в отравлении Н.Шарифа.

В июле 2018 года Наваза Шарифа приговорили к десяти годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.

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