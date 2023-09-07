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Экс-премьера Габона Раймона Ндонга Симу назначили главой правительства переходного периода

Экс-премьера Габона Раймона Ндонга Симу назначили главой правительства переходного периода Главой правительства переходного периода Габона назначен Раймон Ндонг Сима, занимавший пост главы кабмина этой африканской страны с февраля 2012 по январь 2014 года.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 20:07
Экс-премьера Габона Раймона Ндонга Симу назначили главой правительства переходного периода

Главой правительства переходного периода Габона назначен Раймон Ндонг Сима, занимавший пост главы кабмина этой африканской страны с февраля 2012 по январь 2014 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на захвативших власть в Габоне мятежников.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что он "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". 30 августа на собрании генералов Брис Клотер Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период.

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Версия на азербайджанском языке Qabonun sabiq baş naziri keçid hökumətinin başçısı təyin edilib
Версия на английском языке Gabon junta names former PM Raymond Ndong Sima as interim PM

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