Экс-премьера Габона Раймона Ндонга Симу назначили главой правительства переходного периода

Главой правительства переходного периода Габона назначен Раймон Ндонг Сима, занимавший пост главы кабмина этой африканской страны с февраля 2012 по январь 2014 года.

Главой правительства переходного периода Габона назначен Раймон Ндонг Сима, занимавший пост главы кабмина этой африканской страны с февраля 2012 по январь 2014 года.

Как передает Report , об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на захвативших власть в Габоне мятежников.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что он "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". 30 августа на собрании генералов Брис Клотер Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период.