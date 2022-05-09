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Экс-премьера Франции приговорили к четырем годам лишения свободы

Экс-премьера Франции приговорили к четырем годам лишения свободы Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон приговорен к четырем годам лишения свободы, включая год в тюрьме, по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги.
Другие страны
9 мая 2022 г. 16:55
Экс-премьера Франции приговорили к четырем годам лишения свободы

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон приговорен к четырем годам лишения свободы, включая год в тюрьме, по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BMF со ссылкой на решение Апелляционного суда Парижа.

Его супруга Пенелопа Фийон приговорена судом к двум годам лишения свободы условно.

Скандал вокруг Фийона, бывшего на тот момент ведущей фигурой французских правоцентристов, разразился во время предвыборной президентской кампании 2017 года. Еженедельная газета "Канар аншене" выступила с утверждением, что супруга бывшего премьера и кандидата в президенты страны в течение восьми лет получала зарплату как парламентский помощник, не выполняя никакой работы.

Первоначально на эту должность Пенелопу Фийон оформил сам политик, будучи депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента республики).

После того как Фийон был назначен премьером, его супругу переоформил преемник на должности депутата Марк Жуло. В июне 2021 года Исправительный суд Парижа признал Фийона виновным по данному делу, назначив ему пять лет лишения свободы, два из которых он должен был отбыть в тюрьме. 15 ноября прошлого года Апелляционный суд Парижа начал рассмотрение апелляции экс-премьера и его супруги по этому делу.

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Версия на английском языке France's former PM sentenced to four years in prison

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