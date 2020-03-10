​Экс-премьера Франции могут осудить на пять лет

Обвинение требует пять лет заключения - три из них условно - для бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона по делу о фиктивном трудоустройстве.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция France Info.

В отношении супруги Фийона Пенелопы, которая также проходит по этому делу, сторона обвинения требует наказания в виде трех лет условного тюремного заключения и штрафа в размере 375 тысяч евро.

Судебный процесс над четой Фийон начался в конце февраля.

Во время предвыборной президентской кампании 2017 года разразился скандал вокруг Фийона и его окружения. Он начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной.