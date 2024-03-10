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Экс-премьера Эстонии в нетрезвом виде высадили из самолета в Финляндии

Экс-премьера Эстонии в нетрезвом виде высадили из самолета в Финляндии Бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса высадили из самолета, который должен был вылететь из столицы Финляндии.
Другие страны
10 марта 2024 г. 21:14
Экс-премьера Эстонии в нетрезвом виде высадили из самолета в Финляндии

Бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса высадили из самолета, который должен был вылететь из столицы Финляндии.

Как передает Report, об инциденте сообщил новостной портал Delfi.

По информации журналистов, экс-глава эстонского правительства направлялся в Японию в составе бизнес-делегации. Вместе с ним в салоне находился министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.

Авторы статьи уточнили, что, предположительно, Рыйвас находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако директор бюро по связям с общественностью внешнеполитического ведомства Эстонии Лийза Тоотс заявила, что не может уточнить информацию о причинах инцидента.

"Члены бизнес-делегации свободны в своих действиях и решениях, и министерство не несет ответственности за членов бизнес-делегации или их передвижения", — добавила представитель МИД.

Как рассказал сам Рыйвас, у него произошел конфликт с одной из работавших на борту стюардесс. Спор возник из-за того, что бывший министр использовал ноутбук. При этом сведения об употреблении спиртных напитков экс-глава правительства назвал клеветой.

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