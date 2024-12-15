Экс-премьера Бангладеш подозревают в причастности к исчезновению около 3,5 тыс. человек

Комиссия по расследованию насильственных исчезновений граждан в период правления бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины предоставила правительству предварительный отчет об обнаружении доказательств ее причастности к этим инцидентам.

Комиссия по расследованию насильственных исчезновений граждан в период правления бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины предоставила правительству предварительный отчет об обнаружении доказательств ее причастности к этим инцидентам.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы офиса главы временного правительства Бангладеш Мухаммада Юнуса.

"Комиссия обнаружила доказательства причастности бывшего премьер-министра Шейх Хасины к случаям насильственного исчезновения", - отмечается в сообщении.

По данным комиссии, число насильственных исчезновений может превышать 3 500.

В ходе расследования была обнаружена "систематическая схема", которая позволяла случаям насильственных исчезновений оставаться незамеченными, следует из отчета. В нее были вовлечены военные и полиция, а Шейх Хасина, как утверждается, выполняла координирующую роль. Еще один промежуточный отчет комиссия намерена представить в марте. Предполагается, что ей потребуется еще как минимум год, чтобы завершить проверку всех полученных обвинений.

Правозащитник и член комиссии Саджад Хоссейн сказал, что зарегистрировано 1 676 жалоб на насильственные исчезновения и на данный момент рассмотрены 758 из них. 200 человек из списка так и не вернулись, а те, кто вернулся, в основном были отмечены в записях как арестованные.

Ранее стало известно, что комиссия обнаружила в Дакке и ее окрестностях по меньшей мере восемь секретных тюремных центров, где содержались противники властей. В заключении к ним применялись незаконные способы дознания.