Экс-премьера Албании поместили под домашний арест по делу о коррупции

Суд в Албании вынес решение о домашнем аресте бывшего премьер-министра страны Сали Бериши, который находится под следствием по делу о коррупции.

Суд в Албании вынес решение о домашнем аресте бывшего премьер-министра страны Сали Бериши, который находится под следствием по делу о коррупции.

Как передает Report, об этом сообщил Associated Press .

Специальный суд первой инстанции по коррупции и организованной преступности, который рассматривает дела с участием высокопоставленных чиновников и политиков, удовлетворил ходатайство прокуратуры поместить 79-летнего Беришу под домашний арест после того, как он нарушил предыдущие ограничительные меры. Ему также запретили выезд за границу.

Его адвокат Генч Гьокутай заявил, что суд также запретил Бериши общаться с другими людьми, кроме его семьи. Сторона защиты намерена подать апелляцию на решение суда.

На прошлой неделе парламент проголосовал за лишение Бериши юридической неприкосновенности. Лояльные Берише законодатели попытались сорвать сессию и бойкотировали голосование.

Лишение Бериши общения может стать более широкой политической проблемой, поскольку он является лидером Демократической партии, которая считается главной оппозиционной партией в стране.

В октябре прокуратура привлекла Беришу к уголовной ответственности за то, что он якобы злоупотребил своим служебным положением, чтобы помочь своему зятю Джамарберу Мальтези приватизировать государственную землю для строительства 17 многоквартирных домов. Прокуратура еще не предъявила официальные обвинения в суде, а Бериша формально все еще находится под следствием.