Экс-премьер Японии Абэ возглавил крупнейшую фракцию внутри правящей партии

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально стал в четверг главой крупнейшей фракции в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), закрепив свое положение одного из самых влиятельных политиков в стране. Решение о его избрании было принято на

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально стал в четверг главой крупнейшей фракции в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), закрепив свое положение одного из самых влиятельных политиков в стране. Решение о его избрании было принято на собрании партии/

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

Абэ сменил на этом посту влиятельного политика Хироюки Хосоду, который в среду стал председателем нижней палаты парламента. Данная фракция объединяет 90 парламентариев. Четверо ее членов ранее были премьер-министрами - сам Абэ, Ёсиро Мори, Дзюнъитиро Коидзуми и Ясуо Фукуда.

Правящая ЛДП традиционно делится на фракции, которые выступают как своеобразные "партии внутри партии", имеют собственные финансы и слегка отличающиеся идеологические позиции в рамках общего курса. Японские правительства формируются на основе тонкого баланса сил между этими группировками. В настоящее время в ЛДП имеется пять основных фракций и две более мелкие группы. Второе по численности после фракции Абэ объединение возглавляет экс-премьер Таро Асо.