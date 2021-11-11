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Экс-премьер Японии Абэ возглавил крупнейшую фракцию внутри правящей партии

Экс-премьер Японии Абэ возглавил крупнейшую фракцию внутри правящей партии Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально стал в четверг главой крупнейшей фракции в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), закрепив свое положение одного из самых влиятельных политиков в стране. Решение о его избрании было принято на
Другие страны
11 ноября 2021 г. 08:17
Экс-премьер Японии Абэ возглавил крупнейшую фракцию внутри правящей партии
Sputnik/ Michael Klimentyev

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально стал в четверг главой крупнейшей фракции в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), закрепив свое положение одного из самых влиятельных политиков в стране. Решение о его избрании было принято на собрании партии/

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

Абэ сменил на этом посту влиятельного политика Хироюки Хосоду, который в среду стал председателем нижней палаты парламента. Данная фракция объединяет 90 парламентариев. Четверо ее членов ранее были премьер-министрами - сам Абэ, Ёсиро Мори, Дзюнъитиро Коидзуми и Ясуо Фукуда.

Правящая ЛДП традиционно делится на фракции, которые выступают как своеобразные "партии внутри партии", имеют собственные финансы и слегка отличающиеся идеологические позиции в рамках общего курса. Японские правительства формируются на основе тонкого баланса сил между этими группировками. В настоящее время в ЛДП имеется пять основных фракций и две более мелкие группы. Второе по численности после фракции Абэ объединение возглавляет экс-премьер Таро Асо.

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