Экс-премьер Великобритании посетит Тайвань

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс намерена встретиться с представителями руководства Тайваня, посетив остров на следующей неделе.

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс намерена встретиться с представителями руководства Тайваня, посетив остров на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном ею заявлении.

О своей предстоящей поездке Трасс, которая провела на посту премьера всего полтора месяца, объявила утром во вторник.

"Тайвань - светоч свободы и демократии. Я с нетерпением жду возможности лично проявить солидарность с жителями Тайваня на фоне все более агрессивных действий и риторики пекинского режима", - отметила она.

Трасс, которая сейчас является рядовым депутатом Палаты общин британского парламента, но в 2021-2022 годах возглавляла МИД королевства, намерена выступить с речью в аналитическом центре Prospect Foundation (Yuanjing Jijinhui). В апреле он был внесен Пекином в санкционные списки за пропаганду сепаратизма и нарушение принципа "одного Китая". Ранее в этом году Трасс уже выступала в Вашингтоне и Токио, призывая западные государства и их союзников занять более жесткую позицию в отношении КНР.

Как отмечает газета The Guardian, сосредоточившись на внешнеполитической повестке и критике ультралевых взглядов, Трасс пытается возродить свою политическую карьеру. После того, как 6 сентября прошлого года она стала премьер-министром, ожидалось, что она будет проводить жесткий курс в отношении Пекина и объявит КНР угрозой безопасности Соединенного Королевства, как сейчас Лондон на официальном уровне характеризует только Россию. Однако уже 25 октября Трасс под давлением коллег покинула свой пост после того, как представленный ею экономический план спровоцировал панику на рынках.

В середине марта британский кабмин обнародовал обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в котором говорится, что "Китай создает определяющий эпоху вызов для того типа международного порядка", который Великобритания хочет видеть "как с точки зрения безопасности, так и ценностей". При этом в документе КНР не называется угрозой.