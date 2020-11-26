Экс-премьер Судана умер от COVID-19

Бывший премьер-министр Судана и лидер оппозиционной партии "Аль-Умма" Садык аль-Махди скончался в возрасте 84 лет из-за коронавируса.

Бывший премьер-министр Судана и лидер оппозиционной партии "Аль-Умма" Садык аль-Махди скончался в возрасте 84 лет из-за коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает суданская газета Al-Sudani .

Как отмечает издание, коронавирус был выявлен у аль-Махди в начале ноября, его состояние ухудшилось в среду. По данным источников телеканала Al-Arabiya, бывший премьер Судана скончался в ОАЭ.

Садык аль-Махди дважды занимал пост премьер-министра Судана (1966-1967 и 1986-1989 годы). В годы пребывания у власти Омара аль-Башира был одним из наиболее влиятельных лидеров суданской оппозиции.