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Экс-премьер Судана умер от COVID-19

Экс-премьер Судана умер от COVID-19 Бывший премьер-министр Судана и лидер оппозиционной партии "Аль-Умма" Садык аль-Махди скончался в возрасте 84 лет из-за коронавируса.
Другие страны
26 ноября 2020 г. 05:37
Экс-премьер Судана умер от COVID-19
Садык аль-Махди

Бывший премьер-министр Судана и лидер оппозиционной партии "Аль-Умма" Садык аль-Махди скончался в возрасте 84 лет из-за коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает суданская газета Al-Sudani.

Как отмечает издание, коронавирус был выявлен у аль-Махди в начале ноября, его состояние ухудшилось в среду. По данным источников телеканала Al-Arabiya, бывший премьер Судана скончался в ОАЭ.

Садык аль-Махди дважды занимал пост премьер-министра Судана (1966-1967 и 1986-1989 годы). В годы пребывания у власти Омара аль-Башира был одним из наиболее влиятельных лидеров суданской оппозиции.

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