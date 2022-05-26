Экс-премьер Пакистана потребовал провести новые выборы через шесть дней

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан потребовал провести новые выборы через шесть дней, в противном случае он обещает "вернуться с протестами" в столицу Исламабад в сопровождении "всего народа".

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан потребовал провести новые выборы через шесть дней, в противном случае он обещает "вернуться с протестами" в столицу Исламабад в сопровождении "всего народа".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в четверг пакистанский портал Dawn.

Бывший премьер заявил, что власти страны обрадовались бы сидячей забастовке в столице, так как она привела бы к столкновениям с полицией и армией, и потому он решил сменить тактику.

После выступления Хана протестующие разошлись. Власти страны посчитали такой исход победой, министр железных дорог Хаваджа Саад Рафик заявил, что экс-премьер "сбежал после распространения хаоса", а правительство страны "выполнило свою обязанность по предотвращению мятежа".

Сторонники Хана начали собираться в столице накануне и вошли в "Красную зону" - район, где расположены здания правительства, суда и законодательных органов, из-за чего власти санкционировали развертывание армии для защиты территории. Позже протестующие разошлись после переговоров с полицией.

Хан получил разрешение Верховного суда на проведение митинга в районе H-9, однако позже "нарушил обещание" и сообщил о планах выдвинуться в район D-Chowk. Глава МИД страны Рана Санаулла заявил, что "под прикрытием решения Верховного суда толпа всю ночь продолжала разжигать костры", в огне оказались автобусные станции и деревья.

Сам Хан заявил, что после шествия в столкновениях с полицией погибли пять протестующих. В полиции сообщили, что в результате беспорядков восемь сотрудников полиции и семь рейнджеров были ранены. Также, согласно заявлению властей, за последние 48 часов были арестованы более 1,7 тыс. сторонников Хана.

Новый кабинет министров во главе с избранным премьером Шахбазом Шарифом был приведен к присяге в апреле после того, как Хана отстранили от должности по итогам вотума недоверия. Против Хана проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России, и с тех пор он проводил митинги по всей стране.