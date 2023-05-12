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Экс-премьер Пакистана Имран Хан освобожден под залог

Экс-премьер Пакистана Имран Хан освобожден под залог Высокий суд Исламабада отпустил экс-премьера Пакистана Имрана Хана под залог на две недели.
Другие страны
12 мая 2023 г. 14:51
Экс-премьер Пакистана Имран Хан освобожден под залог

Высокий суд Исламабада отпустил экс-премьера Пакистана Имрана Хана под залог на две недели.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил его адвокат.

"Ходатайство Имрана Хана об освобождении под залог по делу о принадлежащем ему фонде "Аль-Кадир траст" одобрено", - сообщили местные СМИ.

Накануне Верховный суд признал арест Хана незаконным и постановил освободить его из-под стражи. Вместе с тем бывший премьер не получил разрешения вернуться домой. Ему было предписано направиться в расположенную недалеко от суда гостиницу и переночевать там, чтобы в пятницу вновь предстать перед судом.

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Версия на английском языке Pakistan court orders Imran Khan's release on bail, lawyer says
Версия на азербайджанском языке İmran Xan azadlığa buraxılıb

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