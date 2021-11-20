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Экс-премьеру Кыргызстана запретили выезд из страны

Экс-премьеру Кыргызстана запретили выезд из страны Суд в Бишкеке изменил меру пресечения бывшему премьер-министру Кыргызстана Темиру Сариеву по делу о коррупции, заменив арест на подписку о невыезде.
Другие страны
20 ноября 2021 г. 18:14
Экс-премьеру Кыргызстана запретили выезд из страны

Суд в Бишкеке изменил меру пресечения бывшему премьер-министру Кыргызстана Темиру Сариеву по делу о коррупции, заменив арест на подписку о невыезде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Кыргызстан.

"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 20 ноября 2021 года подозреваемому Сариеву ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде", - заявила представитель пресс-службы.

Сариев возглавлял правительство в 2015-2016 годах, сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали его 3 августа этого года. По версии следствия, экс-чиновник был вовлечен в коррупционные схемы при разработке крупнейшего в стране золоторудного месторождения Кумтор. В частности, он, будучи еще министром экономики, существенно занизил размер экологического ущерба от работы золотодобывающего предприятия.

Фигурантами дела о коррупции на Кумторе также являются экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков, бывший первый вице-премьер Тайырбек Сарпашев и несколько депутатов парламента.

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