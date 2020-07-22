Экс-премьер Малайзии заплатит налоги на сумму около 397 млн. долларов

Верховный суд Малайзии обязал бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака заплатить налоги, а также штрафы за просрочку

Верховный суд Малайзии обязал бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака заплатить налоги, а также штрафы за просрочку на общую сумму в 1,69 млрд ринггитов (397 млн . долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении судебной инстанции.

"Суд удовлетворил требование истца без проведения дополнительного судебного разбирательства", - указывается в заявлении.

Налоговые органы страны в июне 2019 года подали в суд с требованием взыскать с Наджиба указанную сумму, которая также включала штрафы за просрочку платежей. В частности, указывалось, что экс-премьер скрыл часть доходов в период с 2011 по 2017 год.

Кроме того, бывший глава правительства является главным фигурантом судебного процесса по делу о крупных хищениях в государственном инвестиционном фонде SRC International. Ему предъявлено семь обвинений, в том числе в отмывании денег и злоупотреблении служебным положением. Как ожидается, приговор будет вынесен 28 июля.

Наджиб Разак занимал должность премьер-министра Малайзии в период с 2009 по 2018 год.