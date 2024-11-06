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Экс-премьер Литвы: Создание противоракетного щита ЕС обойдется в €500 млрд

Экс-премьер Литвы: Создание противоракетного щита ЕС обойдется в €500 млрд Проект системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Евросоюза обойдется в 500 млрд евро.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 23:31
Экс-премьер Литвы: Создание противоракетного щита ЕС обойдется в €500 млрд

Проект системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Евросоюза обойдется в 500 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте, по результатам которых он должен быть утвержден.

"Противоракетный щит Евросоюза обойдется в 500 млрд евро. Сейчас этот вопрос активно обсуждается в департаментах Еврокомиссии. Есть много вопросов: в каких странах мы начнем его создавать в первую очередь, какие технологии мы будем использовать. Будут ли это совместные технологии с США или только европейские технологии. Конечно, в долгосрочной перспективе представляется более выгодным опираться на европейские технологии", - сказал Кубилюс.

Отметим, что должность еврокомиссара по обороне будет введена в новой Еврокомиссии по настоянию Урсулы фон дер Ляйен впервые в истории ЕС. Кубилюса выдвинула на эту должность фон дер Ляйен, то есть изложенное им видение будущей военной политики ЕС совпадает с ее планами.

Новая Еврокомиссия должна приступить к работе с 1 декабря после формального утверждения Европарламентом.

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