Экс-премьер Литвы: Создание противоракетного щита ЕС обойдется в €500 млрд

Проект системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Евросоюза обойдется в 500 млрд евро.

Проект системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Евросоюза обойдется в 500 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте, по результатам которых он должен быть утвержден.

"Противоракетный щит Евросоюза обойдется в 500 млрд евро. Сейчас этот вопрос активно обсуждается в департаментах Еврокомиссии. Есть много вопросов: в каких странах мы начнем его создавать в первую очередь, какие технологии мы будем использовать. Будут ли это совместные технологии с США или только европейские технологии. Конечно, в долгосрочной перспективе представляется более выгодным опираться на европейские технологии", - сказал Кубилюс.

Отметим, что должность еврокомиссара по обороне будет введена в новой Еврокомиссии по настоянию Урсулы фон дер Ляйен впервые в истории ЕС. Кубилюса выдвинула на эту должность фон дер Ляйен, то есть изложенное им видение будущей военной политики ЕС совпадает с ее планами.

Новая Еврокомиссия должна приступить к работе с 1 декабря после формального утверждения Европарламентом.