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Экс-премьер Кыргызстана арестован по подозрению в коррупции

Экс-премьер Кыргызстана арестован по подозрению в коррупции Экс-премьер Кыргызстана Омурбек Бабанов арестован на два месяца по подозрению в коррупции
Другие страны
2 июня 2021 г. 16:02
Экс-премьер Кыргызстана арестован по подозрению в коррупции
Омурбек Бабанов

Экс-премьер Кыргызстана Омурбек Бабанов арестован на два месяца по подозрению в коррупции.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека.

"Суд принял решение заключить Бабанова под стражу сроком на два месяца", - заявил представитель канцелярии.

Ранее в Госкомитете Нацбезопасности республики сообщали что, бывший глава кабмина подозревается в коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения "Кумтор". Он был задержан сотрудниками спецслужб 31 мая.

Бабанов был премьером при экс-президенте страны Алмазбеке Атамбаеве и основным конкурентом бывшего президента Сооронбая Жээнбекова на выборах 15 октября 2017 года.

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