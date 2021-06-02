Экс-премьер Кыргызстана арестован по подозрению в коррупции

Экс-премьер Кыргызстана Омурбек Бабанов арестован на два месяца по подозрению в коррупции

Экс-премьер Кыргызстана Омурбек Бабанов арестован на два месяца по подозрению в коррупции.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека.

"Суд принял решение заключить Бабанова под стражу сроком на два месяца", - заявил представитель канцелярии.

Ранее в Госкомитете Нацбезопасности республики сообщали что, бывший глава кабмина подозревается в коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения "Кумтор". Он был задержан сотрудниками спецслужб 31 мая.

Бабанов был премьером при экс-президенте страны Алмазбеке Атамбаеве и основным конкурентом бывшего президента Сооронбая Жээнбекова на выборах 15 октября 2017 года.