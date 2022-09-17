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Экс-премьер Италии: Европа должна стать военной державой мирового класса

Экс-премьер Италии: Европа должна стать военной державой мирового класса Европа должна стать мировой военной державой.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 14:02
Экс-премьер Италии: Европа должна стать военной державой мирового класса

Европа должна стать мировой военной державой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Китай "представляет собой опасный вызов в экономическом, политическом и военном плане", утверждает политик. "Поэтому мы должны координировать военные силы всех европейских стран и проводить общую внешнюю политику, - приводит его слова агентство ANSA. - Европа, если она хочет быть в состоянии защитить себя от вероятных будущих нападений, должна стать военной державой мирового класса. Мы, наше правительство, будем работать в Брюсселе для достижения этой цели".

Правоцентристской коалиции, в которую, помимо партии Берлускони "Вперед, Италия", входят "Лига" и "Братья Италии", прочат победу на предстоящих 25 сентября парламентских выборах.

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