Экс-премьер Италии: Европа должна стать военной державой мирового класса

Европа должна стать мировой военной державой.

Европа должна стать мировой военной державой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Китай "представляет собой опасный вызов в экономическом, политическом и военном плане", утверждает политик. "Поэтому мы должны координировать военные силы всех европейских стран и проводить общую внешнюю политику, - приводит его слова агентство ANSA. - Европа, если она хочет быть в состоянии защитить себя от вероятных будущих нападений, должна стать военной державой мирового класса. Мы, наше правительство, будем работать в Брюсселе для достижения этой цели".

Правоцентристской коалиции, в которую, помимо партии Берлускони "Вперед, Италия", входят "Лига" и "Братья Италии", прочат победу на предстоящих 25 сентября парламентских выборах.