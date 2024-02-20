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Экс-премьер и жена убитого лидера Гаити предстанут перед судом по делу о покушении

Экс-премьер и жена убитого лидера Гаити предстанут перед судом по делу о покушении Суд в Гаити требует привлечь к уголовной ответственности жену убитого в 2021 году президента страны Жовенеля Моиза, а также экс-премьера Клода Жозефа по обвинению в причастности к организации покушения.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 07:03
Экс-премьер и жена убитого лидера Гаити предстанут перед судом по делу о покушении

Суд в Гаити требует привлечь к уголовной ответственности жену убитого в 2021 году президента страны Жовенеля Моиза, а также экс-премьера Клода Жозефа по обвинению в причастности к организации покушения.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Métronome, по делу проходят в целом более 50 человек. Судья также освободил от обвинений действующего премьер-министра Гаити Ариэля Анри.

Ранее супруга Жовенеля Моиза Мартин Моиз заявила, что власти страны подвергают ее политическим преследованиям и пытаются запугать. В начале февраля газета The New York Times со ссылкой на копию заявления прокурора сообщила, что несколько обвиняемых заявили о возможной причастности Мартин Моиз к покушению. Документ подготовил прокурор Порт-о-Пренса Эдлер Гийом, который был назначен действующим правительством Анри.

В сентябре 2021 года прокуратура Гаити потребовала присвоить Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства Моиза после подтверждения факта его телефонных разговоров с одним из главных подозреваемых Жозефом-Феликсом Бадьё в день преступления. Позже Анри отстранил от должности прокурора Порт-о-Пренса Бед-Фора Клода, который потребовал привлечь главу кабмина к ответственности.

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