Экс-премьер: Чехия готовится к конфликту с РФ, закупая истребители в США

Действующее чешское правительство во главе с Петром Фиалой готовится к конфликту с Россией, приобретая партию из 24 американских сверхзвуковых истребителей F-35.

Действующее чешское правительство во главе с Петром Фиалой готовится к конфликту с Россией, приобретая партию из 24 американских сверхзвуковых истребителей F-35.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил изданию Parlamentni Listy экс-премьер Чехии, глава движения "Акция недовольных граждан" (АNO) Андрей Бабиш.

"Правительство Фиалы мечтает о войне с Россией, возможно, с использованием F-35, которые должны появиться только через 11 лет", - сказал он.

В январе Чехия и США заключили соглашение о закупке 24 сверхзвуковых истребителей F-35, общие расходы по которому составят 150 млрд чешских крон (примерно 6,5 млрд долларов). Это крупнейшая по объему финансов сделка в истории чешской армии. Первые F-35 поступят в Чехию в 2031 году, а полностью будут получены в 2035 году. Американские истребители будут защищать национальное воздушное пространство до 2069 года.