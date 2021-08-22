Экс-премьер Британии назвал недальновидным решение о выводе войск США из Афганистана

Администрация президента США Джо Байдена поступила недальновидно, решив вывести американские войска из Афганистана.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в воскресенье бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007 годах), который 20 лет назад поддержал начало военной операции в Афганистане.
"Сегодня преобладают настроения, трактующие привнесение демократии в качестве утопического заблуждения, а любого рода интервенции - в качестве тщетной затеи. Сейчас мир не знает, что отстаивает Запад, поскольку, очевидно, решение уйти из Афганистана было принято не из стратегических соображений, а по политическим причинам. Мы не должны были поступать так, но мы поступили именно так", - написал Блэр в авторской статье, которую опубликовали ведущие британские СМИ.
По мнению бывшего главы правительства, в результате прихода к власти движения "Талибан" Афганистан рискует "растерять достижения в области образования и прав человека". "Нет сомнений в том, что за прошедшие годы мы совершили ряд ошибок, в том числе серьезных. Но реакция на наши ошибки, к сожалению, лишь увеличила их число", - отметил он.
Блэр призвал правительство Великобритании "привлечь талибов к ответственности". "Нам необходимо составить список стимулов, санкций и действий, призванных защитить гражданское население и дать понять "Талибану", что его шаги будут иметь последствия", - указал он. "Мы должны эвакуировать и предоставить убежище тем, перед кем мы несем ответственность, перед афганцами, которые помогали нам", - написал Блэр.