Экс-премьер Британии назвал недальновидным решение о выводе войск США из Афганистана

Администрация президента США Джо Байдена поступила недальновидно, решив вывести американские войска из Афганистана.

Администрация президента США Джо Байдена поступила недальновидно, решив вывести американские войска из Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в воскресенье бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007 годах), который 20 лет назад поддержал начало военной операции в Афганистане.

"Сегодня преобладают настроения, трактующие привнесение демократии в качестве утопического заблуждения, а любого рода интервенции - в качестве тщетной затеи. Сейчас мир не знает, что отстаивает Запад, поскольку, очевидно, решение уйти из Афганистана было принято не из стратегических соображений, а по политическим причинам. Мы не должны были поступать так, но мы поступили именно так", - написал Блэр в авторской статье, которую опубликовали ведущие британские СМИ.

По мнению бывшего главы правительства, в результате прихода к власти движения "Талибан" Афганистан рискует "растерять достижения в области образования и прав человека". "Нет сомнений в том, что за прошедшие годы мы совершили ряд ошибок, в том числе серьезных. Но реакция на наши ошибки, к сожалению, лишь увеличила их число", - отметил он.

Блэр призвал правительство Великобритании "привлечь талибов к ответственности". "Нам необходимо составить список стимулов, санкций и действий, призванных защитить гражданское население и дать понять "Талибану", что его шаги будут иметь последствия", - указал он. "Мы должны эвакуировать и предоставить убежище тем, перед кем мы несем ответственность, перед афганцами, которые помогали нам", - написал Блэр.