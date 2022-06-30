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Экс-премьер Болгарии заявил, что не принимал решение о высылке российских дипломатов

Экс-премьер Болгарии заявил, что не принимал решение о высылке российских дипломатов Премьер-министр Болгарии Кирил Петков, правительству которого парламент вынес вотум недоверия, заявил, что лично не принимал решение о высылке 70 российских дипломатов с территории государства, передает BTA.
Другие страны
30 июня 2022 г. 08:57
Экс-премьер Болгарии заявил, что не принимал решение о высылке российских дипломатов

Экс-премьер Болгарии Кирил Петков, правительству которого парламент вынес вотум недоверия, заявил, что лично не принимал решение о высылке 70 российских дипломатов с территории государства.

Как передает Report со ссылкой на BTA, по его словам, соответствующий шаг был принят на основе трех отчетов агентства госбезопасности республики (ДАНС).

Агентство отмечает, что в преддверии закрытых слушаний в парламенте на тему высылки российских дипломатов политик сказал журналистам, что помимо выводов ДАНС, во внимание также был принят доклад МИД Болгарии, а затем появилось и решение совета безопасности при правительстве страны.

"Петков выразил надежду, что после слушаний депутаты убедятся в том, что высылка российских дипломатов была длительным процессом, который был запущен еще в марте, а не решением, принятым премьером единолично", - говорится в материале.

При этом указывается, что в оппозиционной партии ГЕРБ слова Петкова воспринимают с большим скепсисом, считая, что политик "пытается прикрыться аппаратом МИД и какими-то отчетами", не предоставляя соответствующих документов.

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Версия на английском языке Former PM of Bulgaria explains reasons for expulsion of Russian diplomats from country
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın sabiq Baş naziri Rusiya diplomatlarının ölkədən çıxarılması səbəbini açıqlayıb

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