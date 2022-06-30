Экс-премьер Болгарии заявил, что не принимал решение о высылке российских дипломатов

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков, правительству которого парламент вынес вотум недоверия, заявил, что лично не принимал решение о высылке 70 российских дипломатов с территории государства, передает BTA.

Экс-премьер Болгарии Кирил Петков, правительству которого парламент вынес вотум недоверия, заявил, что лично не принимал решение о высылке 70 российских дипломатов с территории государства.

Как передает Report со ссылкой на BTA, по его словам, соответствующий шаг был принят на основе трех отчетов агентства госбезопасности республики (ДАНС).

Агентство отмечает, что в преддверии закрытых слушаний в парламенте на тему высылки российских дипломатов политик сказал журналистам, что помимо выводов ДАНС, во внимание также был принят доклад МИД Болгарии, а затем появилось и решение совета безопасности при правительстве страны.

"Петков выразил надежду, что после слушаний депутаты убедятся в том, что высылка российских дипломатов была длительным процессом, который был запущен еще в марте, а не решением, принятым премьером единолично", - говорится в материале.

При этом указывается, что в оппозиционной партии ГЕРБ слова Петкова воспринимают с большим скепсисом, считая, что политик "пытается прикрыться аппаратом МИД и какими-то отчетами", не предоставляя соответствующих документов.