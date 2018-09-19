Экс-премьера Малайзии задержали из-за подозрений в растрате

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак был задержан по обвинению в растрате.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление антикоррупционного ведомства страны.

Отмечается, что, по версии следствия, он виновен в растрате около 2,6 млрд ринггитов (примерно $628 млн.). Данные средства он, как предполагается, присвоил себе из государственного инвестиционного фонда 1MDB.