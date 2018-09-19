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    Экс-премьера Малайзии задержали из-за подозрений в растрате

    © Chong Voon Chung/ globallookpress.com

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак был задержан по обвинению в растрате.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление антикоррупционного ведомства страны.

    Отмечается, что, по версии следствия, он виновен в растрате около 2,6 млрд ринггитов (примерно $628 млн.). Данные средства он, как предполагается, присвоил себе из государственного инвестиционного фонда 1MDB.

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